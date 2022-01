Prefectul Capitalei îi cere primarului general să mențină ordinea publică în timpul grevei STB

"În cursul dimineţii m-am deplasat la sediul Primăriei Generale şi am avut o discuţie cu primarul general, ridicându-i problema perturbării ordinii publice şi solicitându-i să intervină şi să efectueze toate demersurile pentru menţinerea unui climat de pace socială şi ordine publică la nivelul Capitalei", a spus aceasta.

Totodată, ea l-a acuzat pe edil că, deși l-a sunat aseară pentru a discuta despre grevă, acesta i-a răspuns abia dimineață, la ora 6.00.

Metrorex va suplimenta garniturile de tren între orele 16,00 şi 20,00.

"Au fost suplimentate efectivele de poliţişti şi cu Poliţie Locală pentru fluidizarea traficului şi au fost desfăşurate activităţi de informare din partea patrulelor de poliţişti şi jandarmi în staţiile de autobuz pentru a informa călătorii cu privire la suspendarea activităţii STB. Din partea Metrorex am avut susţinere şi mulţumesc conducerii pentru promptitudine, în sensul în care de aseară şi în cursul acestei dimineţi am menţinut legătura şi am pus la dispoziţia călătorilor întreaga flotă de trenuri", a mai spus prefectul.