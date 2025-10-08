Prețuri URIAȘE la ride-sharing în Capitală. Cum profită taximetriștii de vremea ploioasă

Aceeași cursă costă 113 lei pentru varianta „Comfort”, 129 lei pentru un vehicul electric „Comfort Electric” și chiar 132 lei pentru mașinile „XL” disponibilă pentru 6 persoane.

În condiții normale, aceeași distanță, de la strada Ajustorului până la Casa Presei, ar fi costat circa 30 de lei și s-ar fi parcurs în aproximativ 25-30 de minute.

Diferența de preț este explicată prin mecanismul tarifării dinamice, aplicat atunci când cererea depășește cu mult numărul șoferilor disponibili. Traficul intens și ploile triplează astfel costul unei curse care, în mod obișnuit, este accesibilă pentru majoritatea utilizatorilor.

Paradoxul românesc

Pe rețelele sociale, numeroși pasageri și-au exprimat nemulțumirea, comparând prețul unei curse de 10 kilometri cu costurile unei călătorii cu trenul până la Constanța. Mai mult, în condiții meteo nefavorabile și în orele de vârf, accesul la serviciile de ride-sharing devine dificil pentru mulți bucureșteni.

Creștera prețurilor nu se aplică doar în București. În marile orașe europene sau americane, tarifele pentru Uber sau Bolt cresc în mod similar în condiții de ploaie, trafic intens sau evenimente speciale.

Totuși, în București, diferența de preț între o zi obișnuită și una ploioasă pare să depășească oricie imaginație, notează dcnews.ro.