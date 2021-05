Protest la fabrica de vagoane marfă Astra Rail Arad

Un protest are loc la fabrica de vagoane marfă Astra Rail Arad. Circa 100 de angajați cer mărirea salariilor cu minimum 400 de lei net și condiții mai bune de muncă.

"Nemulţumirea principală este legată de salarii, dar şi condiţiile de muncă. Nu am mai negociat de doi ani, tot timpul ne-au dus cu zăhărelul că acum e pandemie, că nu sunt bani, că nu am avut contracte. Dar la noi în fabrică nu s-a oprit lucrul, am avut tot timpul de lucru, comenzile s-au semnat. Cerem cel puţin 400 lei net, având în vedere că de doi ani nu am mai primit nimic. Ei vor să ne acorde 150 de lei. Nu se ştie nici când încep discuţiile pentru contractul colectiv de muncă, pentru că la Turnu Severin şi Caracal sindicatele vechi s-au destrămat", a declarat liderul Sindicatului Unitas, Ciprian Pele.

Sindicatul care a participat la protest este majoritar în fabrică şi are 500 de membri.

Mulți muncitori sunt plătiți cu salariul minim pe economie iar administraţia nu vrea să răspundă la solicitări.

"Au vrut să aibă o întâlnire amicală cu mine, dar aşa ceva nu se face cu un sindicat", a declarat Ciprian Pele.

Participanţii la protest au fost din schimbul care era în timpul liber şi că nu a fost oprit lucrul.

Totodată, aceștia sunt nemulțumiți și de lipsa investițiilor în echipamente de lucru și protecția angajaților.

"Când mergi pe jos prin hală sunt găuri în podea, când mergi cu un aparat de sudură te împiedici şi pici. Nu s-a investit în fabrică de când a făcut-o Ceauşescu. Şefii spun că nu au bani, că nu le dau americanii, dar când se termină un lot de vagoane, ei sunt primii la prime, muncitorii nu sunt deloc luaţi în seamă", a explicat Alexie Ciorbă, angajat al fabricii.

Protestul a fost autorizat şi supravegheat de poliţişti şi jandarmi. Nu au fost semnalate incidente.

Niciun reprezentat din conducerea fabricii nu se află la sediu.

Acţionar majoritar este concernul american Greenbrier, care mai deţine unităţi de producţie în la Drobeta-Turnu Severin şi Caracal.

În ziua de 25 mai au protestat angajaţi de la Fabrica de Vagoane Astra Rail Caracal, solicitând creşterea salariilor şi alinierea la veniturile lucrătorilor companiei de la unitatea din Arad.