Războiul gunoiului din sectorul 1. Clotilde Armand, către firma de salubritate: Nu vom ceda în fața nimănui

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, transmite firmei de salubritate că nu va plăti din bugetul local ceva care deja a fost plătit: „O spun foarte ferm: nu vom ceda în fața nimănui. Nu voi accepta să fim luați de proști de această companie care emite facturi nelegale”.

„Am strâns astăzi împreună cu actorii, voluntarii și cetățenii revoltați de situația pe pe care o vedem și o trăim gunoiul din piața Amzei. În Sectorul 1 este plin de gunoi lăsat ostentativ pe străzi și trotuare de prestatorul de servicii de salubrizare pentru că acesta are impresia că noi vom ceda și vom plăti niște facturi emise nelegal. O spun foarte ferm: nu vom ceda în fața nimănui. Pe mine nu mă interesează cum au procedat înainte această companie cu foștii edili, pe mine mă interesează să își respecte contractul și legea”, scrie pe Facebook Clotilde Armand, citată de Mediafax.

Ea afirmă că, din informațiile sale, s-au trimis facturi către primărie la suprapreț.

„Acest serviciu de salubrizare ne costă un sfert din bugetul local anual. Este o sumă fantastică pe care comunitatea o plătește să fie curat în sector. Și vedeți cât de curat este... Am ajuns să le facem noi treaba astăzi în piața Amzei. Pe banii noștri. Eu nu voi plăti din bugetul local ceva care deja a fost plătit, eu nu voi accepta să fim luați de proști de această companie care emite facturi nelegale Primăriei. Este inadmisibil să trateze cu atâta tupeu comunitatea locală. Repet: nu vom face nici un pas în spate în lupta noastră cu cei care încearcă să fenteze legea. Iar pentru asta voi depune la Parchet o nouă plângere”, conchide edilul Sectorului 1 al Capitalei.

Într-un comunicat postat, miercuri, pe site-ul său, Romprest Service SA menţionează că, în urma limitării temporare a activităţilor serviciului, începând cu data de 27 noiembrie, nu a fost limitată colectarea deşeurilor de la asociaţiile de proprietari/locatari şi agenţii economici aflaţi sub contract cu Romprest.



"Romprest colectează integral toate deşeurile de la aceşti utilizatori, în conformitate cu programele zilnice. În acest moment, deşeurile care sunt depuse pe spaţiul public şi nu sunt colectate de Romprest reprezintă deşeuri necontrolate, adică deşeuri pe care anumiţi utilizatori, cetăţeni şi agenţi economici le depun abuziv, fără a respecta programele de colectare comunicate de operator sau cantităţi suplimentare de deşeuri generate de agenţi economici pe care aceştia nu le declară în contractele cu Romprest şi le depun abuziv pe spaţiile publice", precizează Romprest.

"Asa dupa cum am notificat autoritatilor competente, din motive independente de vointa noastra, am fost nevoiti sa limitam temporar activitatile din cadrul serviciului delegat.



In conditiile in care suntem obligati sa reducem la maximum cheltuielile, pentru a putea asigura continuitatea serviciului public de salubrizare prin prestarea activitatilor de colectare si transport al deseurilor menajere de la populatie si de la agentii economici aflati in contract cu Compania Romprest, in prima etapa am limitat temporar doar colectarea si transportul deseurilor din depozite necontrolate.

Depozitele necontrolate reprezinta deseurile care sunt abandonate abuziv pe domeniul public, in alte zile decat cele anuntate de operator (prin campaniile de informare pentru populatie si pe site-ul Companiei) ca programe de prestatie, in zone care nu sunt destinate acestui scop sau langa recipientele cu care au fost dotati si fara a respecta instructiunile de precolectare a deseurilor pe categorii, sau de catre persoane juridice care nu au incheiate contracte cu operatorul Compania Romprest sau care, desi produc deseuri in cantitati mari, refuza sa declare in contract cantitatile reale de deseuri si predau operatorului cantitati minime, diferenta fiind depusa ilegal pe domeniul public.



Facem, din nou, precizarea ca, prin Contractul de delegare, Compania Romprest nu are competente privind controlulul gestionarii deseurilor de catre utilizatori si nici privind aplicarea de amenzi, aceasta obligatie revenind Delegatarului, Consiliul Local Sector 1, prin directiile operative ale Primariei.

Mai mult, eliminarea depozitelor necontrolate a fost o preocupare permanenta a Companiei Romprest, dar reglementarea acestui subiect cu impact major in starea de curatenie a orasului nu reprezinta o prioritate a autoritatilor locale.



Dupa trei zile de limitare a serviciului, in urma monitorizarii constante a situatiei de catre Serviciul Curatenie Cai publice din cadrul companiei, situatia deseurilor abandonate pe spatiul public este deja foarte grava. Avem sute de fotografii din teren, din toate cartierele, din Giulesti si pana pe Kiseleff, care ilustreaza asta.

Nu le-am facut publice, nu vrem sa fie folosite in alte scopuri, noi vrem doar sa putem sa prestam serviciul in conditii de echilibru contractual.

Estimam ca, daca aceasta situatie nu isi va gasi solutionare foarte curand, va fi deosebit de costisitor, atat din punct de vedere material, al resurselor necesare, cat si financiar, sa poata fi colectate toate aceste cantitati de deseuri care se acumuleaza ora de ora.

Avand in vedere faptul ca am sustinut financiar integral salubrizarea in Sectorul 1 timp de 4 luni si ca am tras toate semnalele de alarma din vreme, consideram ca nu mai este cazul ca Autoritatile sa astepte de la noi solutii pentru remedierea situatiei, asa cum se intampla in prezent, in loc sa-si ia in serios rolul de administrator.



Adresam un apel catre utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice, pentru respectarea regulilor de convietuire in cadrul comunitatii. Sa se informeze de pe site-ul Romprest, cu privire la modul de precolectare a deseurilor menajere si similare in recipientele puse la dispozitie de operatorul Romprest si Primaria Sectorului 1, pe categorii de deseuri, si cu privire la zilele de colectare a fiecarei categorii de deseuri precolectate corect in recipiente, pentru fiecare adresa administrativa a Sectorului 1.

Comportamentul nostru ca cetateni ai Sectorului 1 trebuie sa fie exemplu si sa devina regula de buna conduita, astfel incat sa prevenim acum o situatie care va fi mult mai greu de gestionat odata ce s-a produs.



Adresam un apel autoritatilor, factorilor de decizie, de a depasi interesele de grup si de a constientiza efectul de domino pe care lipsa de actiune in ceea ce priveste adoptarea de masuri pentru deblocarea finantarii unui serviciu esential il va avea, in conditiile in care sanatatea publica nu are nevoie de o provocare suplimentara."

Sorin VELICU, Director Operational Compania Romprest Service SA

Foto Lucian Alecu - Jurnalul