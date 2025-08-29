Restaurantul Levant din Galați s-a făcut scrum

Potrivit ISU Galați, incendiul a afectat un restaurant din municipiul Galați.
La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime și o autocisternă.
40 de persoane care se aflau în restaurant s-au evacuat în siguranță.
Incendiul a fost stins în jurul orei 1:00.
Au ars aproximativ 700 de metri pătrați de clădire, spațiul de depozitare, terasa și o autoutilitară parcată în vecinătatea localului.
Construcția a fost afectată în proporție de 80%.
Cauza probabilă a incendiului este o țigară aprinsă lăsată nesupravegheată, transmite ISU Galați.
