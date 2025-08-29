Restaurantul Levant din Galați s-a făcut scrum

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   08:10
Sursa foto: Facebook Știri din Galați

Restaurantul Levant din Galați a fost distrus în proporție de 80% de un incendiu izbucnit joi seara. Flăcările au pornit de la o țigară lăsată nesupravegheată, potrivit pompierilor.

Potrivit ISU Galați, incendiul a afectat un restaurant din municipiul Galați.

La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime și o autocisternă.

40 de persoane care se aflau în restaurant s-au evacuat în siguranță.

Incendiul a fost stins în jurul orei 1:00.

Au ars aproximativ 700 de metri pătrați de clădire, spațiul de depozitare, terasa și o autoutilitară parcată în vecinătatea localului.

Construcția a fost afectată în proporție de 80%.

Cauza probabilă a incendiului este o țigară aprinsă lăsată nesupravegheată, transmite ISU Galați.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu Galaţi
