Restaurantul Levant din Galați s-a făcut scrum

Potrivit ISU Galați, incendiul a afectat un restaurant din municipiul Galați.

La fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje SMURD, o autoscară de intervenție la înălțime și o autocisternă.

40 de persoane care se aflau în restaurant s-au evacuat în siguranță.

Incendiul a fost stins în jurul orei 1:00.

Au ars aproximativ 700 de metri pătrați de clădire, spațiul de depozitare, terasa și o autoutilitară parcată în vecinătatea localului.

Construcția a fost afectată în proporție de 80%.

Cauza probabilă a incendiului este o țigară aprinsă lăsată nesupravegheată, transmite ISU Galați.

(sursa: Mediafax)