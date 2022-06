Rețete și adeverințe de vaccinare ștampilate în alb, găsite la o clinică din Bacău

Polițiștii de la economic, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu luptători pentru acțiuni speciale și criminaliști, fac, joi, percheziții în municipiul Bacău, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, privind procesul de vaccinare anti-COVID-19.



„Din cercetări a reieșit că, în cadrul unei clinici medicale din Bacău, s-ar fi eliberat documente medicale care ar fi atestat rezultate prestabilite ale unor investigații de profil, precum și adeverințe de vaccinare anti COVID-19, în fals”, arată Poliția Bacău.



La percheziții, până la ora transmiterii știrii, au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace materiale de probă, printre care și rețete medicale, semnate, ștampilate și parafate în alb.



Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, pentru infracțiunile de fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

(sursa: Mediafax)