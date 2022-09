S-a dat drumul la căldură în Brașov, după 3 zile cu temperaturi sub 10 grade

„Deoarece am avut trei nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade, de astăzi, am început încărcarea rețelelor deservite de centralele de cvartal, iar de mâine începem încărcarea rețelei principale de transport. Având în vedere experiența din anii trecuți, am solicitat asociațiilor de proprietari să ne comunice dacă doresc să le furnizăm agent termic începând din această lună sau amână acest moment”, a explicat Mircea Marin, directorul SPLT Braşov.

Conform acestuia, anul trecut furnizarea de agent termic a început din data de 27 septembrie, dar marea majoritate a asociațiilor de proprietari au solicitat amânarea furnizării, astfel încât creșterea cantității de agent furnizat în luna octombrie pentru apă caldă și căldură a fost de numai 15% comparativ cu luna septembrie, când s-a furnizat doar apă caldă.

Totodată, Mircea Marin a reamintit că o serie de consumatori vor plăti în această iarnă un preț mai mic pentru gigacalorie, datorită scăderii TVA-ului de la 19% la 5%. Astfel, dacă pentru perioada aprilie – octombrie, prețul este de 264,14 lei/Gcal pentru consumatorii casnici, în lunile noiembrie – martie acesta va scădea la 233,07 lei/Gcal. Beneficiarii acestei reduceri sunt: cetățenii, spitalele, unitățile de învățământ, unitățile de asistență socială, conform unui comunicat transmis de Primăria Brașov.

În momentul acesta, în Brașov mai sunt aproximativ 5.400 de clienți casnici branșați la sistemul centralizat de termoficare. Procentul debranșărilor de anul acesta a fost de aproximativ 1%.

În schimb, prin strategia de a extindere, au fost reconectate la sistem Spitalul Tractorul, sucursala CEC Brașov de la intersecția străzilor Toamnei cu Hărmanului, Școala gimnazială nr. 13 din Tractorul. Pe viitor, SPLT are în vedere branșarea pentru Bazinul Olimpic în totalitate, pentru că acum e doar parțială, Spitalul Județean cu pavilionul central de pe Calea București, patinoarul și altele.

Tariful la casnici e acum 264,14 lei cu tot cu TVA, iar la non-casnici, cei care sunt branșați la transport, tariful este 763,06 lei.

„În ceea ce privește furnizarea de căldură și apă caldă, în această iarnă, brașovenii nu trebuie să își facă griji legate de o eventuală întrerupere a căldurii din cauza crizei energetice, pentru că la ora actuală există stocuri fizice de gaz în procent de 60% și există fonduri și condiții pentru a se ajunge la 100%. Acum, 90% din energia termică pe care o livrează SPLT populației și respectiv agenților non-casnici este achiziționată de la producătorul privat de energie termică în cogenerare de înaltă eficiență Bepco”, arată sursa citată.

(sursa: Mediafax)