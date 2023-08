Aceasta este angajată la Serviciul Resurse Umane și are un salariu lunar de 5.633 lei, respectiv 67.598 lei pe an, plus tichete de vacanță în valoare de 1.450 de lei, potrivit declarației sale de avere.

Totodată, salariata deține în proprietate 5 apartamente și bijuterii în valoare de 5.000 de euro.

Fotografiile postate pe rețelele de socializare o arată în timp ce urina într-un bidon, la birou, deși există toaletă în instituție, relatează antena3CNN.

