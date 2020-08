Salvamontiștii intervin pentru salvarea unui turist atacat de câini în Parâng

Salvamontiștii gorjeni au intervenit, duminică seara, pentru salvarea unui turist atacat și mușcat de câini în Parâng, a informat, pe Facebook, Salvamont Romania.

O persoană care comentează postarea susține că trebuie inițiată o petiție legată de problema câinilor de la stâni: „Nu, nu sunt cazuri izolate. Am avut un episod foarte traumatic cu ani în urmă din cauza unor astfel de câini și ai lor ciobani inerți, în urma căruia am ieșit de pe traseu și am coborât aiurea prin pădure. Nu am fost în țară mult timp și în sfârșit am știut ce înseamnă să mergi pe munte fără griji de genul ăsta. Iată că au mai trecut ani și problemele tot aceleași sunt. Trebuie făcute legi serioase și trebuie aplicate în mod serios”.

În aprilie, o femeie în vârstă de 41 de ani a murit în județul Gorj după ce a fost atacată de mai mulţi câini ai unui cioban care îi lăsase liberi.