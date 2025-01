Soluții eficiente pentru dezvoltare

Diana Tănase, Head of Marketing, Mastercard România: “Noi cu ajutorul proiectului nostru am reuşit să oferim acest loc. Locul este pus la dispoziția famiilor care aplică și se încadrează pentru acest ajutor, în cadrul Conacului Golescu Grant pus la dispoziţie de primăria sectorului 6 cu titlu gratuit.”

Ideea a apărut după începerea războiului, atunci când în România au început să sosească mame cu copii din Ucraina, apoi proiectul a fost extins către toate familiile din ţara noastră care se încadrează în condiţiile stabilite. În plus, pentru mamele din Ucraina, Salvați Copiii, Jobs for Ukraine, Mastercard Center for Inclusive Growth și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au construit un sistem de integrare pe piaţa muncii, care include sesiuni de pregătire profesională şi angajatori dispuşi să ofere joburi.

Diana Tănase, Head of Marketing, Mastercard România: “Pe lângă partea de grijă faţă de copiii lor, au fost ajutate să îşi găsească şi un loc de muncă în România.”

Şi pentru că vorbim despre educaţie, proiectele Mastercard nu se opresc aici. E nevoie de digitalizare şi e nevoie ca toată lumea să ştie să folosească instrumentele financiare. De aceea au fost construite mai multe programe de educaţie financiară, încă din 2015.

Bogdan Pătru, Government Engagement Director, Mastercard România și Croaţia: “În 2022 am început cel de-al doilea program în România tot în zona de educaţie financiară împreună cu Junior Achievement intitulat Lecţia de Finanţe care este adresat profesorilor, să poată preda noțiuni de educație financiară în cadrul altor materii.”

Va fi mai simplu pentru cei educaţi financiar să folosească sistemele moderne de plată, dar deja există produse accesibile. Aplicația Ghișeul.ro, de exemplu, dezvoltată în parteneriat cu Mastercard, scutește cetățenii de drumuri la instituțiile publice și de cozi interminabile. De dezvoltat se dezvoltă şi turismul, cu ajutorul colectării de date. În Timişoara e funcţional un proiect pilot prin care se încearcă atragerea turiştilor din diferite țări, dar şi crearea unui turism mai sustenabil şi mai eficient.

Mihai Cismașiu-Buda, Principal, Data & Services, Mastercard România, Croația, Israel: „Ne uităm la toate tranzacţiile pe care le fac toţi turiştii care vin în România, vedem de unde vin, pe ce cheltuie banii, ce îşi doresc. Facem o analiză de social media, combinăm informatiile cu ce le-a plăcut şi ce nu cu informaţiile trazacţionale şi vedem ce e de promovat şi ce nu.”

Proiectul se poate dezvolta la nivel naţional, astfel încât fiecare regiune, dar şi întreaga ţară să poată să construiască modele de dezvoltare mai bune. În plus, tot ca o modalitate de sprijin, compania încearcă să construiască relaţii de afaceri între partenerii săi internaţionali şi start-up-urile din ţările unde operează. Recent, o firmă din România a fost inclusă în proiectul StartPath pentru prima dată.