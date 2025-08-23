Alertă în Bistrița: O persoană a fost mușcată de șarpe

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, persoană mușcată de șarpe este conștientă, dar are stare de amețeală.

Persoana este transportată cu un atutiturism spre Ilva Mică în întâmpinarea echipajelor medicale.

Victima, femeie în vârstă de 52 de ani, a fost predată echipajului de prim-ajutor, conștientă cu ușoară stare de amețeală, în localitatea Poiana Ilvei.

Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin în localitatea Strâmba pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistrița.

(sursa: Mediafax)