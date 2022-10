Scandal într-un liceu din Mediaș. Îmbrânceli într-o profesoară și o elevă. „Vreau să stau aici ca să îţi fac ţie nervi”

Profesoara Ana Bocioancă, totodată directorul unităţii de învăţământ, a povestit pentru Ora de Mediaş acest incident.

“Am avut oră cu clasa a IX-a, învăţământ profesional. Încă de la începutul orei, eleva care apare în filmare stătea în spate, râdea, făcea gălăgie şi deranja ora. I-am cerut să vină în faţă, în prima bancă, însă în continuare a vociferat, vorbind urât. Într-un final, fiindcă am insistat, a venit în faţă. Şi-a pus lucrurile pe bancă, a trântit scaunul, apoi s-a aşezat. Am rugat-o să nu mai facă asta, dar a continuat cu acelaşi gest. I-am spus «dacă te deranjează scaunul, ridică-te în picioare şi lasă-l deoparte». În acel moment a început să îmi vorbească la per tu, continuând să îl trântească. M-am apropiat de ea şi i-am tras scaunul într-o parte, spunându-i că, dacă o deranjează, atunci să stea în picioare. S-a enervat şi a început să ţipe, să dea din mâini. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi am încercat să o liniştesc, fiindcă nu avea nimeni nimic cu ea. Am rugat-o să stea la oră liniştită dacă doreşte, însă nu mă înţelegeam deloc cu ea. Eu nu am agresat-o pe această fetiţă şi nici eu nu am fost agresată de ea. Mi-am dat seama că are o problemă, astfel că, la finalul orei, am vorbit cu ea să aflu ce se întâmplă. Am rugat-o să vină cu părinţii la şcoală, mi-a spus că tata nu vine, că mama nu poate, că sunt divorţaţi şi aşa mai departe”, a declarat profesoara pentru publicaţia menţionată.

