Scandal teribil la Spitalul Județean Brăila: „Dacă-ți dau una înghiți pământul”

Femeia filmează întreaga scenă și refuză să închidă camera video a telefonului mobil.

Pe un ton agresiv, femeia spune că medicul este nesimțit, criminal și îl acuză că a luat bani la cabinetul privat și că se iubește cu asistenta șefă.

Medicul se enervează și îi spune pacientei că este „proastă”, iar aceasta reacționează violent, scrie Mediafax.

„Dacă-ți dau una înghiți pământul”, spune femeia în momentul în care medicul o respinge punându-i mâna în jurul gâtului.

Cadrele medicale au sunat la Poliție, iar ulterior filmarea a ajuns pe Facebook.

Conducerea spitalului a văzut imaginile și a anunțat că așteaptă decizia Poliției.

„Din ce am văzut pe imaginile filmate, mi-e destul de greu să îmi dau seama de context, dar tot ce pot să spun este că, de la început, atitudinea femeii mi s-a părut foarte agresivă și fără niciun respect față de cadrele medicale. Și doctorul pe care îl cunosc ca fiind foarte calm de obicei, cred că a avut un comportament mai greu de înțeles în anumite momente, dar datorate acestei stări de agresivitate continue. Nu consider că au fost încălcate drepturile pacientului, dar mi-e greu să mă pronunț având în vedere că e un context mult mai larg și nu am decât o frântură. Așteptăm reacția poliției”, a declarat Delia Râșnoveanu, managerul Spitalului Județean Brăila.

La final, polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă pe numele medicului.

De asemenea, femeia a fost amendată cu 2.500 de lei deoarece nu a purtat mască de protecție și a făcut scandal.