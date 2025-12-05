x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin

Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin

de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   20:00
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Sursa foto: Hepta/Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise, de sâmbătă, la Transalpina

Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise de sâmbătă la Transalpina, au anunțat administratorii domeniului.

Conform acestora, vor fi deschise pârtiile din zona golului alpin, și anume: Teleski 1, Teleski 2, precum și zona alocată săniuțelor.

Pentru transportul turiștilor și al schiorilor vor funționa instalațiile de tip telegondolă 1 și telegondolă 2.

Acestea vor fi deschise în zilele de sâmbătă, duminică și luni, între orele 9.00 și 16.30.

În urmă cu o săptămână, și administratorii de la Păltiniș Arena, județul Sibiu, au anunțat deschiderea pârtiei D.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: schi transalpina partii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri