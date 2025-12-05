Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin

O ucraineancă dispărută în Italia a fost găsită în casa unui român. Tatiana a făcut o mărturie la care nimeni nu se aștepta
Conform acestora, vor fi deschise pârtiile din zona golului alpin, și anume: Teleski 1, Teleski 2, precum și zona alocată săniuțelor.
Pentru transportul turiștilor și al schiorilor vor funționa instalațiile de tip telegondolă 1 și telegondolă 2.
Acestea vor fi deschise în zilele de sâmbătă, duminică și luni, între orele 9.00 și 16.30.
În urmă cu o săptămână, și administratorii de la Păltiniș Arena, județul Sibiu, au anunțat deschiderea pârtiei D.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro