Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin

Conform acestora, vor fi deschise pârtiile din zona golului alpin, și anume: Teleski 1, Teleski 2, precum și zona alocată săniuțelor.

Pentru transportul turiștilor și al schiorilor vor funționa instalațiile de tip telegondolă 1 și telegondolă 2.

Acestea vor fi deschise în zilele de sâmbătă, duminică și luni, între orele 9.00 și 16.30.

În urmă cu o săptămână, și administratorii de la Păltiniș Arena, județul Sibiu, au anunțat deschiderea pârtiei D.

(sursa: Mediafax)