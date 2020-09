Situația neobișnuită la Grădina Zoologică din Timișoara. Trei câini au omorât șase canguri și au atacat o pasăre Emu

Trei câini au intrat în habitatul cangurilor de la Grădina Zoologică din Timișoara și au ucis toate cele șase animale. De asemenea, aceștia au atacat și pasărea Emu, dar aceasta a reușit să sară gardul și să fugă, scrie Timișoara Online.

Un grup de câini a reușit să pătrundă în noaptea de luni spre marți în incinta Grădinii Zoologice din Timișoara. Cei trei câini au atacat cangurii din habitat, care nu au avut unde să fugă și au fost omorâți.

„Au intrat trei câini în incinta Zoo, au sărit gardul în habitatul cangurilor și au omorât toți cei șase canguri pe care îi aveam. Au intrat și la Emu, dar ea de frică a reușit să sară peste gard. Noi am văzut dimineața când am venit la lucru. Am fost să căutăm pasărea și am găsit-o plimbându-se pe alei, din fericire nu a pățit nimic. La canguri a fost altfel situația, pentru că ei aleargă atunci când sunt speriați și au un mecanism, li se blochează mușchii, nu mai pot să se miște. Cred că erau vreo doi masculi și patru femele”, a declarat, pentru TION, administratorul Zoo Timișoara, Călin Călămar.

Îngrijitorii de la Zoo au căutat locul pe unde au intrat câinii, însă nu l-au găsit. Ei cred că patrupezii au săpat pe sub gard și așa au reușit să intre în incinta Zoo.

Potrivit administratorului Călămar, câinii sunt îngrijiți și nu par a fi maidanezi. Doi dintre ei au fost prinși de cei de la Danyflor.

Câinii care au ucis cangurii nu au microcip.

Cangurii au murit chinuiți în propriul habitat. Unul avea piciorul rupt, iar altul avea abdomenul deschis. Reprezentanții Zoo spun că patrupezii nu au mâncat din cadavre. Ei nu își explică însă cum au reușit să pătrundă câinii în incinta grădinii zoologice, mai scrie Timișoara Online.