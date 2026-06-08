ȘOC în lumea medicală: Un tânăr rezident la Spitalul Floreasca a fost găsit mort în timpul gărzii

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei supradoze, însă cauza exactă a decesului va fi stabilită după finalizarea autopsiei și a analizelor toxicologice.

Medicul se afla în anul V de rezidențiat la medicină de urgență și intrase în gardă sâmbătă dimineață. Potrivit informațiilor preliminare, acesta a mers la toaletă în timpul programului și nu a mai revenit.

Un brancardier l-a găsit inconștient, în stop cardiorespirator. Colegii săi au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat timp de aproximativ o oră să îi salveze viața, însă fără succes. Ulterior, medicii au declarat decesul.

Cauza probabilă a decesului

Potrivit unor surse apropiate anchetei, într-un coș de gunoi din apropierea locului unde a fost găsit medicul ar fi fost descoperită o seringă utilizată. Anchetatorii verifică dacă există o legătură cu decesul tânărului.

Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea administrării unei substanțe opioide puternice, însă autoritățile nu au confirmat deocamdată această variantă. Este posibil ca medicul să-şi fi injectat o substanţă de 50 de ori mai puternică decât heroina pentru a face faţă stresului. Rezultatele expertizelor medico-legale urmează să clarifice circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Colegii spun că acesta nu era cunoscut cu probleme medicale sau tulburări de comportament. El revenise recent la muncă, după o perioadă de concediu pentru creșterea copilului și își continua pregătirea profesională.

El lasă în urmă o soție, de asemenea medic, și doi copii, npotrivit observatornews.ro.

Zeci de medici, morți în timpul gărzilor

Cazul readuce în discuție condițiile de muncă din sistemul sanitar și programul prelungit al medicilor rezidenți.

Reprezentanți ai organizațiilor profesionale și sindicale susțin că volumul mare de muncă și numărul ridicat al gărzilor pot genera epuizare fizică și psihică.

Potrivit datelor, 46 de medici și-au pierdut viața în ultimele două decenii în timpul gărzilor sau la scurt timp după acestea, situații care au alimentat dezbaterile privind necesitatea reformării programului de lucru.

Printre măsurile propuse sunt reducerea duratei gărzilor și flexibilizarea programului pentru medicii rezidenți, astfel încât aceștia să beneficieze de perioade adecvate de odihnă și recuperare.

Ancheta privind moartea medicului de la Spitalul Floreasca este în desfășurare, iar concluziile medico-legale sunt așteptate în perioada următoare.