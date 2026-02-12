Șoc la un supermarket din Iași. 160 de lei pentru o sticlă cu apă plată de 0,5 litri

Bonul fiscal a devenit viral pe rețelele de socializare, stârnind reacții din partea internauților.

Eroare la casa de marcat

Potrivit relatării clientului, eroarea a avut loc la casa de marcat, unde o sticlă de apă, cu prețul real de 1,89 lei, a fost introdusă ca fiind 86 de bucăți.

„Atenție la verificarea bonului (...) în Iași. Azi, la (...), casiera mi-a bătut o apă de 1,89 lei ca fiind 86 de bucăți. Cu tot cu garanția, asta a însemnat 205 lei în plus pe bon. Am observat abia acasă. Din fericire, m-am întors și s-a rezolvat dar dacă nu verificam banii rămâneau plătiți. Nu acuz pe nimeni, greșelile se întâmplă, iar vina mea e că nu am verificat pe loc. Însă verificați bonul, mai ales când faceți cumpărături mai mari sau sunteți cu copii după voi”, a povestit acesta, potrivit gandul.ro.

Incidentul este un exemplu al modului în care erorile la casă pot transforma o cumpărătură obișnuită într-o situație neașteptată și costisitoare.