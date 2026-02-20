Un tânăr din Sibiu a furat o mașină de Revelion și s-a plimbat două luni până să fie prins

Furtul s-a produs în 30 decembrie 2025. Un sibian a anunțat Poliția Sibiu că între orele 16:00-18:30, persoane necunoscute i-au furat mașina parcată pe o stradă din municipiul Sibiu.

În urma cercetărilor, în 19 februarie 2026, în jurul orei 12:50, autoturismul a fost depistat în trafic în municipiul Sibiu, de către polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale și Biroului Rutier Sibiu. Aceștia au urmărit mașina în trafic până la intersecția străzilor Europa Unită și Munchen, unde șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a ieșit în afara drumului.

Șoferul, un sibian de 26 de ani, a fost imobilizat de către polițiști, împreună cu ceilalți trei pasageri, cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani.

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că autoturismul condus de tânărul de 26 de ani este cel sustras în 30 decembrie, dar avea aplicate numere false de înmatriculare la momentul depistării în trafic.

Totodată, s-a stabilit faptul că tânărul de 26 de ani nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Cercetările în acest dosar sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu – Biroul Investigații Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

(sursa: Mediafax)