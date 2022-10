Tânărul care a furat o mașină de poliție și s-a jucat de-a agentul a fost reținut

„Ca urmare a administrării probatoriului în cauză, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a persoanei în cauză”, a transmis vineri seara Poliția Sibiu.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt, uzurparea de calități oficiale, conducerea unui autovehicul având acest drept suspendat, conducere sub influența alcoolului, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Potrivit IPJ Sibiu, în jurul orei 02.55, prin apel la 112, un șofer a sesizat faptul că, în timp ce se afla pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu, un bărbat îmbrăcat în ținută civilă a coborât dintr-o autospecială de poliție și i-a solicitat permisul de conducere.

De asemenea, persoana care a făcut sesizarea a precizat faptul că bărbatul respectiv era sub influența băuturilor alcoolice.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că o autospecială utilizată de către polițiștii Biroului Rutier Sibiu a fost sustrasă din fața sediului unității. Ulterior, autospeciala a fost găsită în localitatea Veștem.

Totodată, a fost identificat și depistat bărbatul care a sustras autospeciala. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, care în aceeași noapte a fost depistat la volanul altei mașini, sub influența băuturilor alcoolice.

„La data de 21 octombrie a.c., în jurul orei 00.40, un tânăr, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în comuna Roșia, a fost depistat conducând un autoturism pe strada Banatului din municipiul Sibiu, rezultatul testării sale alcoolscopice fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. În privința autoturismului condus, polițiștii au constatat că este neînmatriculat”, a anunțat IPJ Sibiu.

Tânărul a fost însoțit la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, ulterior fiind condus la sediul Biroului Rutier Sibiu, pentru întocmirea documentelor, în vederea efectuării de cercetări penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul neînmatriculat”, potrivit comunicatului emis de IPJ Sibiu.

Tânărul din Roșia a ieșit din biroul Rutier Sibiu și a furat o autospecială de poliție din parcare, apoi s-a dat drept poliţist şi în haine civile a oprit mai mulţi şoferi în trafic.

Fostul agent de poliție Marian Răduinea susține că tânărul a jucat banii obținuți de la șoferii opriți în trafic la păcănele.

”In jurul orelor 02:00, un tânăr băut a furat un Duster al Politiei Rutiere Sibiu si a inceput sa se plimbe prin oraș. A oprit câțiva șoferi în trafic, prin diferite cartiere, Țiglari, M. Viteazu, apoi a ajuns pe DN 1, la Veștem.

A oprit si aici câțiva conducatori auto, unul i-ar fi dat si o suma de bani, vreo 5 euro... Apoi a intrat intr-un local din zona, unde a jucat la păcănele și a mai băut o bere!

Nu e o glumă, acesta este nivelul la care a fost adusă aceasta institutie!” a scris Marian Răduinea pe pagina sa de Facebook.