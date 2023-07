Tentativă de sinucidere în familie. Două femei s-au aruncat în râul Mureș. „Am decis să ne sinucidem amândouă, eu nu pot sa trăiesc fără ea!”

Vineri seara, un apel la 112 anunța că o femeie care se străduia să rămână deasupra apei, în Mureș, strigă după ajutor. Dispecerul 112 a dirijat, deîndată, toate patrulele disponibile spre locul indicat.

La fața locului a ajuns un echipaj de jandarmi, care a anunțat, tot prin 112, că este vorba de două femei, mamă și fiică, și a mai solicitat o ambulanță.

Primei femei, adusă la mal de un arădean, i-au fost făcute manevre de prim ajutor de jandarmi.

Polițiștii au ajuns la fața locului, au asigurat zona și au dirijat salvatorii spre locația exactă, pentru a nu se pierde nici o secundă, anunță, sâmbătă, Jandarmeria.

Echipajul ISU a constatat că femeia este conștientă și cooperantă, astfel că și-au concentrat atenția spre a doua victimă, pornind în cursa contra cronometru pentru a-i salva viața. După câteva minute, și cea de-a doua femeie a prezentat semne vitale, astfel că amândouă au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, pentru îngrijiri medicale.

Din primele informații, s-a stabilit că este vorba de două femei din Arad, de 78 și 52 de ani, care ar fi vrut să-și pună capăt zilelor.

„Mama este bolnavă cu nervii și nu vrea să se trateze, nu mai rezist. Am decis să ne sinucidem amândouă, eu nu pot sa trăiesc fără ea!”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Daniela Denisia, eroina din Arad, a mărturisit că a discutat cu fiica femei în vârstă de 78 de ani, care i-a spus că a recurs la acest gest din cauza problemelor cu nervii pe care mama sa le are.

Fiica, în vărstă de 52 de ani, a spus că nu poate trăi fără mama ei.

"Nu mai judecați! Eu am discutat cu doamna apoi, mi-a spus așa: "Mama este bolnavă cu nervii și nu vrea să se trateze, nu mai rezist. Am decis să ne sinucidem amândouă, eu nu pot sa trăiesc fără ea!"

Am întrebat daca are familie, copii, soț, mi-a răspuns ca nu, doar pe mama ei, am stat cu ea o oră și am încercat să o liniștesc!

Doar ea știe ce este în sufletul ei. Câtă durere și câtă suferință!", a scris Denisia pe pagina sa de Facebook.