Țigarete în valoare de peste 41.000 lei, descoperite într-un autoturism, la Giurgiu

Potrivit unei informări a Poliţiei de Frontieră, în data de 3 ianuarie 2025, în jurul orei 08:15, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificări, pe DN5, un autoturism înmatriculat în Germania, condus de un cetăţean bulgar, în vârstă de 31 de ani.



"În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit mai multe pachete de ţigări cu timbru fiscal bulgăresc, iar după inventarierea bunurilor a rezultat cantitatea de 27.800 de ţigarete (1.390 de pachete), inscripţionate cu denumirea mai multor mărci comerciale. Întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de 41.700 de lei, a fost indisponibilizată de către poliţiştii de frontieră", se arată în informare.



În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete , conform articolul 452 din Legea 227/2015, precizează sursa citată. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro Un român de 18 ani a fost identificat printre victimele din incendiul din Crans-Montana