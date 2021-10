Timiş: Primarul Fritz le explică timişorenilor de ce nu este căldură şi vrea ''o soluţie naţională''

Primarul Dominic Fritz a declarat, miercuri, că de la începutul anului, preţul gazului "a explodat" şi nimeni nu poate face faţă singur, nici societatea din subordine, Colterm, şi cere "o soluţie naţională".



Deşi temperaturile sunt foarte scăzute, zecile de mii de abonaţi din Timişoara, persoane fizice, şcoli, spitale racordate la sistemul centralizat de încălzire, nu au primit încă agent termic, iar mai multe unităţi de învăţământ din municipiu au anunţat că vor trece online din cauza frigului din clase.



Primarul Dominic Fritz justifică, într-un comunicat de presă, că este important să înţelegem în ce situaţie suntem şi că doar într-o săptămână preţul gazului a crescut de la 550 de lei la 833 lei MW/oră, după ce, de la începutul anului, crescuse deja de patru ori.



"Această explozie de preţuri este fără precedent şi nimeni nu-i poate face faţă, singur. Consecinţele pentru fiecare consumator sunt imediate şi din păcate Colterm nu face excepţie. Astăzi costurile sunt în jur de 2.000.000 de lei pe zi; 1.000.000 de euro la două zile. În decembrie, ianuarie şi februarie ne aşteptăm la costuri de aproape peste 3,5 milioane de lei pe zi, în jur de 100.000.000 de lei pe lună (...)", spune Fritz.



Edilul explică faptul că de aproape doi ani, furnizorul de gaz EON încheie cu compania Colterm contracte pe o singură zi şi cu plata în avans, din cauza celor 70.000.000 de lei "acumulaţi ca datorie în ultimii ani".



Primăria a început să plătească datoriile istorice şi s-a ajuns la zi şi cu plata facturilor curente, de la începutul anului fiind decontate pentru Colterm 132.000.000 de lei



Municipiul şi-a asumat plata a 50.000.000 de lei datorii ale Colterm către furnizorul de gaz şi 35.000.000 de lei datorii bancare ale Colterm, obligaţii parafate şi neonorate până acum.



"Plata zilnică, în avans, (spre furnizorul de gaz, n.r.) înseamnă că societatea Colterm este direct branşată la bugetul local şi Primăria este sub presiunea: dacă nu plătim, se opreşte căldura în oraş, inclusiv în spitale şi şcoli. Într-un scenariu normal, Colterm era anul acesta, pe o direcţie de redresare (...). Am restructurat activităţile Colterm, numărul de directori şi al angajaţilor, care nu au legătură cu produc?ia de agent termic, cu 100. Am organizat un concurs pentru selecţia membrilor Consiliului de administraţie asistat de un expert independent. Am angajat o firmă de avocatură să protejeze patrimoniul oraşului. Am încheiat un acord cu Banca Mondială de consultanţă pentru un sistem local de termoficare viabil economic şi ecologic. Problema este că preţul gazului a crescut atât de puternic încât se află la cote istorice, şi nu există, nici măcar la primărie, banii necesari pentru aceste plăţi", spune primarul Dominic Fritz.



Edilul adaugă că pe lângă soluţiile locale, dintre care creşterea costului gigacaloriei în condiţiile în care subvenţia este la limita maximă permisă de lege şi restructurarea profundă a companiei sunt inevitabile, este nevoie şi de o soluţie naţională.



"Ştiu că în Parlament se discută, la iniţiativa PSD, despre o plafonare a preţului, iar ieri USR, prin premierul desemnat Dacian Cioloş, a lansat şi alte soluţii: reducerea TVA la energie de la 19% la 5%, subvenţionarea CET-urilor, credite fiscale pentru IMM-uri, ori exceptarea de la plata certificatelor verzi. Toate aceste propuneri sunt binevenite, oricine le-ar promova, pentru că sunt salvatoare pentru oraşe, altfel nu ar mai avea niciun leu pentru investiţii şi pentru cetăţeni. Fac un apel la partidele parlamentare să găsească un consens în jurul acestor soluţii şi să le promoveze de urgenţă prin Parlament. Fără soluţii naţionale, Timişoara nu se va putea proteja împotriva acestei furtuni perfecte în economia globală", afirmă Dominic Fritz.