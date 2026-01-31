Un tânăr a fost reținut după ce a condus un tractor fără permis și sub influența alcoolului

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   16:45
Sursa foto: hepta/ Polițiștii au constatat că tânărul nu avea permis de conducere și tractorul nu era înmatriculat

Un tânăr de 25 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând un tractor neînmatriculat, fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

„În fapt, la data de 29 ianuarie (n.r. - joi) a.c., polițiștii Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe DC97, între localitățile Cladova și Ierșnic, un tractor, condus de un tânăr, de 25 de ani”, se arată în informarea emisă de IPJ Timiș.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu avea permis de conducere și tractorul nu era înmatriculat.

În plus, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost dus la spital unde i-au fost recoltate două probe de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

„În baza probatoriului administrat, tânărul, de 25 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat în circulație, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”, mai transmit autoritățile.

