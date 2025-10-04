x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Trafic îngreunat din cauza poleiului pe DN 18, în Pasul Prislop. Drumarii au împrăştiat noaptea trecută 15 tone de antiderapant

Trafic îngreunat din cauza poleiului pe DN 18, în Pasul Prislop. Drumarii au împrăştiat noaptea trecută 15 tone de antiderapant

de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   12:20
Trafic îngreunat din cauza poleiului pe DN 18, în Pasul Prislop. Drumarii au împrăştiat noaptea trecută 15 tone de antiderapant

Lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale au fost nevoiţi să împrăştie 15 tone de material antiderapant, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe drumul naţional DN 18, în Pasul Prislop, la peste 1.400 de metri altitudine, unde a nins viscolit şi s-a format şi un strat de gheaţă pe carosabil., a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

"A nins viscolit în cursul nopţii trecute pe DN18, în Pasul Prislop, pe sectorul de drum de la vârful pasului montan la coborârea spre localitatea Carlibaba. Circulaţia rutieră s-a desfăşurat în condiţii de iarnă, trafic rutier cu viteza redusă, deoarece participanţii la trafic au avut pe vehicule anvelope de vară. Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu trei utilaje şi au împrăştiat 15 tone de material antiderapant pentru deszăpezirea drumului naţional, drum pe care se formase şi un strat de gheaţă pe lângă zăpada căzută", a precizat reprezentantul Prefecturii.

Conform sursei citate, pe munte la altitudini de peste 1.800 metri încă mai ninge.

"Plouă în judeţ, inclusiv la Borsa şi în Pasul Prislop. În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.800 de metri fulguieşte. Stratul de zăpadă măsura până la 2 centimeri la altitudini de peste 1.800 de metri", a mai menţiona Dan Bucă.

Potrivit acestuia, la staţia meteo Iezer din Munţii Rodnei, sâmbătă dimineaţă a fost înregistrată o temperatură de 0 grade Celsius şi ningea fulguit.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trafic polei DN 18 pasul prislop drumari antiderapant
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri