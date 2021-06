Un nou incendiu la Moara lui Assan

Un nou incendiu a avut loc la Moara lui Assan din zona Obor-Lizeanu, în jurul prânzului. Focul era localizat in partea de sus a cladirii, sub acoperiș. Pompierii au intervenit și au lichidat rapid focarul.

Moara lui Assan, construita in 1853, in zona Obor-Lizeanu, este prima moara cu aburi din Romania. In mai 2008, un incendiu a ars 90% dintr-un corp secundar al fabricii, iar in ianuarie 2012, acoperisul si un perete din corpul principal s-au prabusit. Obiectivul, incadrat in prezent in categoria B a monumentelor istorice, este in administrarea Ministerului Culturii.

Foto Victor Stroe Jurnalul