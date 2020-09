Un oraș din România se închide din cauza COVID-19

Din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus, un oraș cu mii de locuitori, din România, se închide Restaurantele și barurile din Siret, județul Suceava, pun lacătele pe uși pentru mai multe săptămâni. Concomitent, mai multe școli intră în scenariul roșu. Rata infectărilor din Siret depășește 7 cazuri la mia de locuitori.

„Am am avut astăzi o ședință a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență. Am ținut cont de contextul epidemiologic actual la nivelul județului Suceava, dar și la nivelul orașului Siret, unde avem o rată de infectare de 7,69 la mia de locuitori, de infrastructura locală, de particularitățile locale, de resursele umane ale fiecărei unităție de învățământ în parte, de propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ dar și de avizul Direcției de Sănătate Suceava și am suspendat la nivelul orașului Siret activitățile din domeniul HORECA, dar și al operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor în interiorul clădirilor”, a declarat Alexandru Moldovan, prefect de Suceava, citat de Antena3.

„Totodată, la nivelul localității Siret, toate manifestările și activitățile cu publicul desfășurate în aer liber, permise de legislația actuală, se vor desfășura cu obligativitatea purtării mijloacelor de protecție. În ceea ce privește scenariile de funcționare din unitățile de învățământ, două unități de învățământ au trecut în scenariul roșu”, a declarat Alexandru Moldovan, prefect de Suceava.