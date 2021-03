UPDATE Accident cumplit în Capitală. Două fetițe au fost spulberate de pe trotuar. Șoferița beată la volan. A fost reținută

Captura Antena 3

UPDATE Femeia de la volanul mașinii care a lovit un stâlp, apoi a fost proiectată în gardul unui imobil unde a omorât două fete, în Sectorul 2. a fost reținută. E acuzată de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Brigada Rutieră precizează că femeia a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de arest preventiv.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului”, anunță sursa citată.

UPDATE Femeia care se afla la volanul mașinii care a provocat moartea a două fetițe din București, se afla sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit unor surse de la Institutul de Medicină Legală, aceasta avea o alcoolemie de 0,60, transmite antena3.

Aceasta are 56 de ani și le-a spus anchetatorilor că a încurcat frâna cu accelerația.

Ea riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

UPDATE2 Șoferița autoturismului care a provocat accidentul din sectorul 2 al Capitalei, în urma căruia au decedat doi copii, a fost audiată de poliție timp de 3 ore.

Conducătoarea auto, în vârstă de 56 de ani, a lovit mortal două fetițe aflate pe trotuar. În maşină, alături de şoferiţă, se afla şi soţul ei. Aceasta le-a declarat oamenilor legii că nu conduce prea des. Mai mult de atât, a mai zis că a încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie, potrivit Antena 3.

După terminarea interogatoriului aceasta a plecat acasă.

Femeii i s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

UPDATE1 Și copilul de 14 ani, rănit în accidentul din Sectorul 2 al Capitalei, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, înainte ca medicii să o opereze. Fetița de 6 ani, a murit în Ambulanță.

„Suferise politraume majore, multiple fracturi, TCC, era intubată, ventilată. A făcut stop cardio-respirator când era dusă spre sala de operație și nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, a spus medicul Raluca Alexandru, reprezentantul Spitalului „Grigore Alexandrescu”.

ȘTIRE INIȚIALĂ Două fetițe de 6 și 14 ani au fost spulberate de o mașină care a ajuns pe trotuar, după ce a lovit un stâlp.

UPDATE Şi cea de-a doua minoră lovită de maşină, o fată în vârstă de 14 ani, a murit. Una dintre ele a fost dusă la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde a decedat. Cealaltă fată, în stare gravă, cu hemoragie internă puternică şi cu politraumatisme, a fost dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, unde a intrat in stop cardio-respirator şi nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarat decesul,



Stire initiala Fetița de 6 ani a murit înainte de a ajunge la Spitalul de Urgență Floreasca. Celălalt copil, în vârstă de 14 ani, se află la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde medicii iau în calcul intervenția chirurgicală de urgență.

Evenimentul s-a produs pe strada Mențiunii, din Sectorul 2 al Capitalei. În urma accidentului, șoferița a fost agresată de oamenii din zonă.

Femeia care conducea mașina, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un stâlp. Din cauza impactului, autovehiculul a fost proiectat în gardul unui imobil unde a intrat într-un grup în care se aflau cele două fete.

După accident, mai multe persoane au agresat atât șoferița, cât și pasagerul, astfel că, pe lângă cercetarea care se face pentru a se stabili cum s-a produs evenimentul rutier, se fac cercetări și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Brigada Rutieră transmite că, după producerea accidentului rutier, atât șoferița, cât și pasagerul mașinii au fost transportați la spital pentru îngrijri medicale.

Cercetările sunt efectuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

