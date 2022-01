UPDATE Un bărbat a fost împușcat pe o stradă din Popești-Leordeni

"Nu cred că a fost intenționat. Chiar a fost o chestie neașteptată și am fost surprins. Am mers la spital cu gândul că a fost o piatră, nu că am fost împușcat. Am depus o plângere la poliție. Am fost la IML. Acum sunt cam umflat dar mă simt bine", a spus acesta pentru antena3.

ȘTIRE INIȚIALĂ Un bărbat a fost împușcat, vineri, pe o stradă din orașul Popești-Leordeni.

Acesta se afla pe str. Amurgului, împreună cu iubita sa, când a simțit o durere în frunte, dar a crezut că o piatră a sărit de la roata unei mașini.

Potrivit Poliției Ilfov, vineri seara s-a prezentat la un spital din București un bărbat.

Medicii au scos o bilă din plastic de mici dimensiuni de culoare albă din corpul bărbatului „ce poate proveni de la un pistol tip airsoft”.

Deocamdată nu se știe dacă a fost împușcat din mașină sau de pe stradă.