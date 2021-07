VIDEO Florin Cîțu, certat de locuitorii din Dolj

Florin Citu se afla in aceste zile in campanie in judetul Dolj. Oamenii i-au reprosat premierului că prețurile au crescut, iar ei dau mai mulți bani pe mâncare și transport. Citu nu s-a lăsat intimidat și le-a spus localnicilor că, de fapt, puterea de cumpărare a crescut. In plus, doljenii sunt nemulțumiți şi că Florin Cîţu nu majorează alocaţiile şi pensiile.



