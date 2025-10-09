x close
Zăpadă pe Transalpina. Drumarii crează un culoar pentru coborârea ciobanilor de pe munte

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   11:30
Drumarii de la Serviciul Drumuri Naționale (SDN) Târgu Jiu intervin, joi, pentru a crea un culoar pe Transalpina, pe sectorul închis din cauza zăpezii, astfel încât ciobanii care sunt pe munte cu oile să poată să coboare.

Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează joi pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci.

La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate.

Zăpada depășește, pe alocuri, un metru, în zonele viscolite.

Tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.

