Zăpadă pe Transalpina. Drumarii crează un culoar pentru coborârea ciobanilor de pe munte

Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează joi pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci.

La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate.

Zăpada depășește, pe alocuri, un metru, în zonele viscolite.

Tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.