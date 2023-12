Cum își bate joc administrația de locuitorii Capitalei. Zeci de mii de bucureșteni nu au apă caldă și căldură, în plină iarnă

Motivele anunțate de compania municipală Termoenergetica variază de la avarii de rețele primare, lipsa parametrilor de distribuire a încălzirii și chiar mentenanță. Gropi uriașe au apărut în asfalt pentru repararea țevilor sparte și chiar înlocuirea lor.

Sunt afectate clădiri din toate sectoarele Capitalei. Termoenergetica estimează timpul de remediere a avariilor de la o zi la o săptămână, apoi aceste termene se tot prelungesc.

Deși lucrările puteau verificate și realizate în perioade mai calde, an de an, zi și noapte, zeci de mii de oameni stau în frig și fără apă caldă, fără să-i pese cuiva de condițiile de viață în care trăiesc. Și asta, în condițiile în care temperaturile scad noaptea sub 0 grade Celsius, iar ziua se situează sub 10 grade, iar administrația nu se sfiește să scumpească gigacaloria dar nu oferă despăgubiri bucureștenilor pentru efectele condițiilor inumane în care trăiesc asupra sănătății și bunăstării lor.

Primarul general Nicușor Dan și conducerea Termoenergetica transmiteau că iarna aceasta va fi mai bine decât cele anterioare iar în ultimii 3 ani au fost înlocuiți circa 100 de km de rețea de termoficare și s-au făcut două lucrări care permit alimentarea Sectoarelor 2 și 3 din CET-urile Progresul iar zona de Nord din CET Grozăvești.

„Vom avea parametri mai buni și avarii mai mici. Indiscutabil, de fiecare dată la pornirea sistemului, până când sistemul se așează, ca să vorbim în termeni populari, până se echilibrează hidraulic și termic, avariile sunt inerente. Am avut două avarii consecutive pe care le-am remediat în timp record, cu eforturi uriașe, chiar și această avarie de ieri, care este o avarie grea, la acest moment încărcăm și pornim magistrala I din CET Sud, în această după-amiază Sectorul 3 va reveni în parametri, iar Sectorul 2 va avea de la sistare - parametri insuficienți, mă refer la zona Colentina, Fundeni care este oprită la acest moment. În două zile vom reveni la un confort termic normal. Deci prin investiții s-au schimbat acele conducte despre care vorbeați, starea sistemului este un pic îmbunătățită, dar nu semnificativ. Investițiile în sistemul de termoficare sunt investiții care durează 4-5 ani, cu eforturi susținute, pentru a se schimba radical această situație a avariilor”, a explicat Adrian Teodorescu, directorul Termoenergetica, la hotnews.ro.

Intenția guvernanților este de a nu mai permite funcționarea centralelor de apartament, acolo unde acestea există, și chiar interzicerea celor pe gaze naturale, fără a veni însă cu soluții, și fără să țină cont de faptul că România are o climă temperată care, și în condițiile unor eventuale ierni mai "blânde", temperaturile coboară constant sub 0 grade Celsius timp de cel puțin 3 luni pe an.