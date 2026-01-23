x close
40 de tone de deșeuri descoperite în Portul Constanța

de Adrian Stoica    |    23 Ian 2026   •   14:15
Sursa foto: Transfer ilegal de deșeuri, depistat de autorități în Portul Constanța

40 de tone de deșeuri au fost descoperite în Portul Constanța, în urma unui control al autorităților. Containerele au fost returnate în Tunisia.

O echipa mixtă formată din comisari ai Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Constanța, lucrători din cadrul Gărzii de Coastă Constanța și reprezentanți ai Biroului Vamal Constanța Nord au participat marți, 20 ianuarie, la o acțiune de verificare a două containere încărcate cu marfă declarată "soft PVC Lumps".

“Cu ocazia verificărilor s-a constatat că în interiorul containerelor sunt deșeuri, circa 40 tone, faptă care contravine normativelor în vigoare privind transferul deșeurilor .

Urmare a acestei acțiuni, s-a interzis intrarea pe teritoriul României a celor două containere și returnarea către țara de expediție Tunisia, urmând a se efectua și cercetări pentru fapta penală de transfer ilegal de deșeuri de către instituțiile cu atribuții în acest sens”, a transmis printr-o postare pe Facebook Garda Națională de mediu.

Subiecte în articol: deseuri ilegale Portul Constanţa
