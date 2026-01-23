40 de tone de deșeuri descoperite în Portul Constanța

O echipa mixtă formată din comisari ai Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Constanța, lucrători din cadrul Gărzii de Coastă Constanța și reprezentanți ai Biroului Vamal Constanța Nord au participat marți, 20 ianuarie, la o acțiune de verificare a două containere încărcate cu marfă declarată "soft PVC Lumps".

“Cu ocazia verificărilor s-a constatat că în interiorul containerelor sunt deșeuri, circa 40 tone, faptă care contravine normativelor în vigoare privind transferul deșeurilor .

Urmare a acestei acțiuni, s-a interzis intrarea pe teritoriul României a celor două containere și returnarea către țara de expediție Tunisia, urmând a se efectua și cercetări pentru fapta penală de transfer ilegal de deșeuri de către instituțiile cu atribuții în acest sens”, a transmis printr-o postare pe Facebook Garda Națională de mediu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹