Fără permis, a intrat cu mașina într-o autoplatformă parcată și a ucis pasagerul din dreapta

Șoferul care ar fi provocat în noaptea de joi spre vineri un accident în județul Cluj, soldat cu moartea unui bărbat, era băut și avea permisul suspendat, potrivit IPJ Cluj.

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri în localitatea Rugăsești.

Din primele cercetări făcute de polițiști a reieșit că un bărbat de 39 de ani, care conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, intrând într-un camion parcat pe partea dreaptă.

Un bărbat de 39 de ani, pasager în autovehicul, a fost declarat decedat de către echipajul medical aflat la fața locului.

Polițiștii ajunși la fața locului au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,84mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor suplimentare.

De asemenea, în urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că acesta figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)