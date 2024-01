Tragedie în lumea modei! O cunoscută creatoare româncă de modă a murit la vârsta de 42 de ani

După o perioadă de recuperare de aproximativ un an și jumătate, o scădere a stării fizice și un moment de neatenție au contribuit la agravarea situației, aducând cu sine pierderea ireparabilă a talentatei creatoare de modă. Familia Lazăr a transmis vestea devastatoare printr-un mesaj emoționant:

„In urma unei operații complexe pe creier in anul 2022 mama noastră a început o nouă viață, însă după o perioadă de recuperare de un an și jumătate un moment de neatenție și o stare fizica slăbită, au dus la o tragedie. Pe aceasta cale ținem să vă anunțăm că draga noastră mamă, ne a părăsit pe data de 7.01.2024. TE VOM PASTRA IN INIMILE NOASTRE PENTRU TOTDEAUNA. TE IUBIM MAMA!", se arată în comunicatul familiei.