Accident Timișoara suporteri PAOK: Șofer beat și drogat cu canabis și cocaină – rezultate OFICIALE INML

Accident rutier mortal pe DN6: Șoferul microbuzului cu suporteri PAOK era beat și drogat cu canabis și cocaină

Procurorii care investighează tragedia de pe DN6, lângă Timișoara, unde șapte suporteri greci ai echipei PAOK și-au pierdut viața, confirmă: șoferul microbuzului se afla sub influența alcoolului, canabisului și cocainei. Rezultatele oficiale de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) arată clar consumul de substanțe psihoactive înainte de a urca la volan. Anchetatorii au solicitat expertize toxicologice pentru toate victimele decedate, dar rezultatele au sosit doar pentru șofer până acum.

Ipoteza „lane assistance”, infirmată oficial

Procurorii exclud scenariul cu sistemul "lane assistance" blocat, afirmând că nu există dovezi care să-l susțină.

„Se efectuează cercetări IN REM sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost stabilit un buletin de analiză toxicologică realizat de INML pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge în cazul conducătorului auto. Rezultatul a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv canabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului. Au fost găsite două plicuri suspecte de a avea substanţe psihoactive, dar nu avem încă rezultatele oficiale în acest sens", a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Victimele, fani înfocați PAOK, călătoreau spre Lyon pentru un meci european, după ce îi urmăriseră deja în Bruges și Lille. Tragedia s-a petrecut pe "Drumul Morții" (DN6), lăsând în urmă familii îndoliate din Grecia.

Managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, spune că cei trei suporteri greci implicați în accidentul din județul Timiș, sunt cooperanți și în stare stabilă, ei putând fi chiar și transferați dacă își doresc acest lucru. Medicul afirmă că ei au supraviețuit „aproape miraculos”.

Christos Zezios, 31 de ani: Tatăl chemat să identifice corpul

Christos, din Polichni, Thessaloniki, era un suporter loial. Tatăl său a vorbit pentru Protothema Gr:

„Nu am primit nicio informație oficială de la ambasadă. Din partea celui care a supraviețuit am aflat că Christos era înăuntru și că se numără printre cei decedați. Marios se află printre supraviețuitori; el este bine și ne-a spus despre Christos. Am vorbit cu reprezentanții ambasadei și mi-au spus că este bine să merg să îl identific".

Vaxos din Katerini: Fan georgian devotat PAOK

Vaxos, originar din Georgia și stabilit în Katerini, își urma echipa peste tot, inclusiv la Budapesta în 2018. Un apropiat a spus:

„Nu putem spune prea multe. Încercăm și noi să ne revenim. Nu avem nicio idee clară despre cum s‑a produs accidentul. Ambasada ne-a informat doar că este mort. Era cu prietenii săi. Toți erau prietenii lui, un grup. Încă nu știm când va fi repatriat trupul. Poate chiar mâine".

Trei prieteni din Alexandria, Imathia: „Pui de vulturi” PAOK

În Alexandria, Imathia, doliu profund pentru Vasilis Pallos (origine albaneză), Konstantinos și Dimitris – membri activi ai asociației suporterilor PAOK, supranumiți „pui de vulturi”. Cei trei, nedespărțiți, economisiseră pentru călătorie, gata să „mai facă kilometri” cu sloganul fanilor. Soarta le-a curmat visul lângă Timișoara, trimițându-i „spre Cartierul Îngerilor”.

Cele șapte cadavre ale suporterilor PAOK care și-au pierdut viața în accidentul mortal din România au fost repatriate joi la Salonic, cu un zbor special al Forțelor Aeriene.