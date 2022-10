Actorul Doru Ana a murit. „Să ne veghezi și să ne privești la fel de îngăduitor și dintre stele”

„Unul din profesorii mei de la clasa de actorie, a plecat intr-o stea. Actorul DORU ANA. Dumnezeu sa il odihneasca!”, a scris pe Facebook actrița Medeea Marinescu.

„Mulțumesc, prof drag Doru Ana, pentru lecția de generozitate. Să ne veghezi și să ne privești la fel de îngăduitor și dintre stele. Dumnezeu să te odihnească!”, a spus și Anca Bejan.

Doru Ana a absolvit IATC în 1980 la clasa Olgăi Tudorache și a lui Florin Zamfirescu.

Ca actor de teatru a interpretat peste 50 de roluri, pe scenele teatrelor Bulandra, Comedie, National, Creanga, sau în teatrele din țară, la Brașov, Sibiu sau Ploiești.

“Cea mai frumoasă și marcantă amintire din copilărie o am de la vârsta de trei ani și jumătate, când am pășit prima dată la grădiniță în grupa mica… Și cum se întâmplă, educatoarele îți spun unde să stai. Pe mine m-au pus alături de un băiețel, care apoi mi-a devenit cel mai bun prieten, timp de 50 de ani, până când s-a prăpădit. Am fost nedespărțiți. Nu a trecut zi să nu vorbim unul cu altul. De la trei ani și jumătate până la 53 de ani, când s-a prăpădit. Este darul cel mai prețios pe care mi l-a dat Dumnezeu vreodată. Eu am avut acest noroc fantastic. Am crescut împreună, de multe ori oamenii spuneau că suntem frați, că suntem din aceeași familie, pentru că eram nedespărțiți”, a povestit în 2019 Doru Ana la “CulTOUR”, emisiunea prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

(sursa: Mediafax)