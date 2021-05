Actorul Ion Dichiseanu a murit! Artistul avea 87 de ani

Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la spital. Artistul în vârstă de 87 de ani, era internat de peste trei luni la Spitalul Floreasca din Capitală.

Ion Dichiseanu s-a născut pe 20 octombrie 1933 în Adjud. Cetăţean de Onoare al oraşului Adjud. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1959. A primit Premiul ACIN pentru rolul din filmul „Clipa” (1979) şi a fost decorat cu Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler (2002 ). Este cunoscut datorită activităţii la Teatrul Nottara din Bucureşti. A publicat volumul de versuri „Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză". „De mic copil am umblat cu poezia şi cu muzica în suflet. Fiind student la Politehnică, la un moment dat am avut o restanţă la chimie organică. Într-o seară, cu un grup de prieteni citeam ziarul şi am aflat că era un examen la IATC. Încurajat de prieteni am dat şi am intrat. De atunci a început greul. Acum ies pe bandă rulantă prea mulţi actori, atunci era foarte greu să intri. Suferă şi ei, şi teatrul, pentru că se întâmplă un fenomen ciudat. Ori lumea şi-a schimbat gustul, ori evenimentele politice au făcut în aşa fel încât să existe o înclinaţie spre frivol, spre superficial. Importante sunt dăruirea totală şi renunţările la lucrurile efemere. Când te-ai dedicat acestei profesii, pui dragoste, pasiune. Profesionalismul constă şi în punctualitate, seriozitate. Le spun actorilor mai tineri să fie serioşi, punctuali şi să-şi iubească profesia. Te-ai înscris pe orbita actoriei, mergi până la capăt. Eu am învăţat de la profesorul meu, încă din primii ani de actorie, aşa: «Măi copii, voi să fiţi procurorul vostru, nu avocatul vostru!». Adică să fim exigenţi cu noi. Depinde de noi să imprimăm dragoste faţă de această profesie. Fără dragoste, nimic nu se poate face, mai ales în artă. Trebuie dăruire totală şi seriozitate, reperele de bază ale acestei profesii... Vedetele se crează în timp. Statutul de vedetă implică un sac cu ani în spate şi cu experienţă. Iubesc frumosul din artă. De mic am fugit de urât, şi la propriu şi la figurat. Când te urci pe scenă trebuie să ai măsură în tot ceea ce faci. Când mergeam în turnee spuneam că în tot ceea ce faci trebuie să existe dăruire. Mi-e dor să joc iar un rol frumos în teatru!" Ion dichiseanu