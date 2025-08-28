Adevărul despre PNRR și Anghel Saligny: Ce șanse de finalizare au proiectele

Cseke Attila a precizat că Ministerul Dezvoltării gestionează 6.055 de contracte PNRR și că la 15 iunie a absorbit integral bugetul alocat pentru acest an.

În ce privește plățile recente, ministrul a răspuns că în ultimele 10 zile a plătit 2 miliarde lei pentru investiții pe PNRR și programul Anghel Saligny.

Ministrul a explicat că aceste plăți au fost posibile prin „reașezarea financiară” din guvern, prin care fonduri necheltuite de alte ministere au fost regrupate către Dezvoltare.

Referitor la capacitatea de implementare, ministrul a subliniat că „la noi există capacitate de implementare" și că sunt „șanse de a ajunge la 100%” absorbție.

Cseke Attila: Anghel Saligny are 3 miliarde în buget și facturi de 4 miliarde

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dezvăluit că programul Anghel Saligny are doar 3 miliarde lei în buget față de 4 miliarde lei facturi depuse.

Întrebat despre finanțarea programului Anghel Saligny, Cseke Attila a răspuns, la Digi 24, că situația la zi arată „3 miliarde buget disponibil, 4 miliarde de facturi, deja avem un minus de un miliard".

Ministrul a precizat că datoriile din anii precedenți au fost achitate.

Citește pe Antena3.ro O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport

Din cauza acestui deficit, ministerul a emis o notificare prin care a „salvat acest program pentru anul acesta pentru investițiile cu grad de execuție ridicat aproape de finalizare".

Referitor la proiectele în fază incipientă, Cseke Attila a explicat că acestea nu vor primi finanțare: „Nu se găsesc resurse financiare, nu putem să le continuăm pentru că trebuie să prioritizăm".

Ministrul a subliniat că obiectivul este ca „sfârșitul acestui an să ne găsească undeva aproape de cota zero" și că pregătește un memorandum multianual pentru următorii trei ani care să schimbe abordarea programului.

Întrebat despre soluții, Cseke Attila a explicat conceptul de finanțare multianuală: un proiect de 30 milioane lei ar putea primi 8 milioane în 2026, 6 milioane în 2027 și 6 milioane în 2028, oferind „predictibilitate și continuitate".

Ministrul a precizat că aproximativ 35% din investițiile actuale vor continua să fie finanțate, în funcție de gradul de execuție: „Pur și simplu statul român atâția bani are anul acesta. Dacă la rectificare se găsesc sume de bani de la alte ministere, putem să continuăm cu mai mult de 35% din investițiile care merg oricum mai departe. Noi am dori ca sfârșitul acestui an să ne găsească undeva aproape de cota zero”.

(sursa: Mediafax)