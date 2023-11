Dan Air anunță mutarea tuturor operațiunilor de pe Aeroportul din Brașov la Bacău

„Așadar, programul restrâns, lipsa dotărilor corespunzătoare ale aeroportului, esențiale pentru efectuarea zborurilor pe timp de iarnă și lipsa de facilități oferite companiilor aeriene - sunt motivele care determină Dan Air să își mute cursele pe Aeroportul Internațional din Bacău. Mai mulți operatori aerieni români și străini așteptau prelungirea programului Aeroportului Brașov. În urma plecării Dan Air, pe aeroportul din Brașov va mai rămâne o singură companie aeriană”, arată compania într-un comunicat remis miercuri presei.

Dan Air a început să zboare de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav imediat după inaugurarea lui, în luna iunie a acestui an și a fost, timp de două luni, singurul operator aerian care efectua curse regulate de acolo.

„Dan Air și-a dorit astfel să contribuie la fructificarea investiției de 120 de milioane de euro din banii publici. La data de 1 septembrie 2023, Dan Air a transmis Aeroportului Brașov orarul de zbor pentru sezonul de iarnă, când trebuia să între în vigoare prelungirea programului de funcționare, de la 12, la 16 ore, așa cum a fost promis de către autoritățile locale. Pentru a se asigura că Aeroportul Brașov va fi operațional și în condiții de vizibilitate redusă, a adresat o scrisoare către autoritățile locale și cele centrale și a cerut clarificări și confirmări pentru noul program. Astfel, Dan Air plănuia să aducă la Brașov încă o aeronavă, pentru a crește frecvența curselor și implicit a traficului de pasageri. Urma ca frecvența zborurilor pe săptămână să crească, la fel și numărul de destinații (se adăugau Paris, Malaga, Roma, Dublin, Tel-Aviv, Dubai și Olso). Răspunsul a venit abia pe 30 octombrie, odată cu anunțul oficial de amânare a prelungirii programului până în 2024”, arată compania aviatică.

„Aeroportul Brașov a demonstrat un potențial imens și s-a clasat deja în topul celor mai importante aeroporturi din România. Este o investiție strategică și de importanță națională care continuă să fie neglijată, despre care se vorbește de ani de zile și când este gata, autoritățile descoperă că nu au personal calificat suficient sau capabilitățile tehnice ale acestuia nu sunt aprobate la nivelul la care să permită operarea aeroportului într-un mod eficient și în condiții de siguranță. Trebuie să menționez că Dan Air nu a beneficiat și nu beneficiază de niciun sprijin din partea autorităților locale pentru stimularea creșterii traficului de pe aeroportul din Brașov, chiar dacă mare parte dintre aeroporturile din țară oferă aceste facilitați/subvenții per pasager sau alte servicii gratuite. Dan Air a achitat tarifele cerute de aeroport și nu le-a negociat niciodată, tocmai pentru a susține dezvoltarea aeroportului. În pofida caracteristicilor de funcționare ale Aeroportului Brașov, echipa Dan Air s-a încăpățânat să opereze pe Brașov pentru că am crezut în potențialul acestui oraș și am dorit să susținem dezvoltarea lui. Dan Air a existența Aeroportului Brașov și a forțat alți operatori să deschidă curse regulate pe acesta ca efect direct al prezenței companiei noastre însă ca orice business, avem nevoie de predictibilitate. În aproximativ 5 luni, Dan Air a pierdut deja 2,6 milioane de euro, iar brașovenii au pierdut 120 milioane de euro bani publici”, a declarat Matt Ian David, CEO - DAN AIR. ționat>

Compania anunță că, din data de 13 noiembrie, programul de iarnă propus de la Brașov se va opera conform programului, pentru destinațiile principale din Europa, cu decolare și aterizare de pe Aeroportul Bacău, urmând ca din 11 decembrie operațiunile să fie mutate complet pe aeroportul din Bacău.

(sursa: Mediafax)