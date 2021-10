Alertă InfoCons: Peste 100 de teste rapide antigen COVID-19 au fost respinse de Comisia Europeană

Comisia Europeană a eliminat din lista testelor rapide antigen COVID-19 trei teste, anunță InfoCons.

Acestea sunt:

- Canea Covid-19 Antigen Rapid Test (fabricat de Core Technology Co., ltd)

- BIOCREDIT COVID-19 Ag – SARS-CoV 2 Antigen test ( fabricat de RapigGEN Inc),

- Coronavirus (SARS-CoV 2) Antigen – Oral Fluid ( fabricat de Tody Laboratories Int.).

De asemenea, alte 107 teste rapide antigen au fost respinse.

Lista completă poate fi consultată

Lista_teste_COVID-19_-respinsepdf.pdf (infocons.ro)

Lista completă AICI Statele care fac parte din Uniunea Europeană au convenit în unanimitate referitor la o recomandare a Consiliului, de stabilire a unui cadru comun pentru utilizarea testelor rapide antigen și recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor COVID-19 pe întreg teritoriul UE.