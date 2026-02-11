Alerte de călătorie pentru Germania și Spania

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania că joi, 12 februarie 2026, vor fi organizate greve ale piloților și însoțitorilor de bord angajați ai companiei Lufthansa. În aceste condiții, zborurile vor fi perturbate.

Greva va afecta transportul aerian pe aeroporturile din München, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin și Hanovra.

MAE recomandă accesarea site-urilor aeroporturilor menționate mai sus pentru informații suplimentare. De asemenea, cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon dedicate ambasadelor și consulatelor din marile orașe din Germania. Aceste apeluri sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Cea de-a doua atenționare de călătorie emisă de MAE este Spania, în contextul fenomenelor meteo intense preconizate.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Catalonia asupra faptului că Agenția Regională de Meteorologie (Servei Meteorològic de Catalunya) a emis un avertisment de cod roșu de vânt puternic pentru provincia Barcelona, provincia Tarragona și interiorul regiunii Catalonia pentru data de 12 februarie 2026”, se arată în comunicatul emis de MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Barcelona, iar dacă aceștia se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgență al Consulatului General al României la Barcelona.

MAE reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

(sursa: Mediafax)