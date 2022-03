Alexandru Rafila: 75 de refugiați ucraineni sunt internați în spitalele din România

"Este o situaţie din ultima săptămână, în intervalul 9 - 15 martie. Numărul de persoane internate în spital nu depăşeşte 100. Deci 75 de persoane sunt internate în spital astăzi. În ceea ce priveşte solicitările de asistenţă medicală către staţiile judeţene de ambulanţă, şi ele sunt în aceeaşi limită, în jur de 100 de solicitări înregistrate zilnic. O parte dintre persoane s-au deplasat şi cu mijloace proprii la unităţile sanitare, dar cifrele nu pun niciun fel de problemă în ceea ce priveşte acordarea de asistenţă medicală", a explicat acesta.

CNSAS a realizat un sistem de identificare pe baza unui cod unic pentru refugiați.

"CNAS a pus la punct un sistem de identificare şi de alocare a unui cod unic, bazat pe datele paşapoartelor, data şi locul naşterii al fiecărei persoane, un cod unic care va fi folosit pentru evidenţierea serviciilor medicale ce sunt efectuate pentru aceste persoane, încât ele să beneficieze de întreaga gamă de servicii, inclusiv de accesul în programele de sănătate, ca pacienţii din România", a explicat Alexandru Rafila.

Totodată, există 3.300 de paturi disponibile pentru refugiații ucraineni care au nevoie de intervenții medicale.

"Am adăugat la cifra pe care am prezentat-o săptămâna trecută, ca urmare a intervenţiei la nivelul Comisiei de chirurgie plastică a Ministerului Sănătăţii, şi 151 de locuri de chirurgie plastică. Unităţile sanitare şi specialiştii de acolo tratează pacienţii care au nevoie de intervenţii chirurgicale. România, până în acest moment, nu are probleme în acordarea asistenţei medicale acestor refugiaţi", a spus Rafila.

De asemenea, câteva sute de persoane din Ucraina au fost testate și vaccinate anti COVID-19.

"În ceea ce priveşte testarea şi vaccinarea sunt cifre modeste, sunt de ordinul sutelor persoanele care au fost testate împotriva infecţiei cu noul coronavirus şi cele care au fost vaccinate. Nu sunt cifre mari", a precizat medicul.