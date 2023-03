Rafila: În această lună se finalizează proiectarea Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi

"În această lună se finalizează proiectarea şi trecem imediat la procedura de achiziţie pentru construirea efectivă a acestui spital. (...) Este vorba despre un spital care asigură spitalizare continuă cu 752 de paturi, grupate în şase centre medicale. (...) În plus, ambulatoriul de specialitate asigură 113 paturi de spitalizare de zi şi de asemenea pentru Departamentul de primiri urgenţe. Suma totală a investiţiei fără TVA este 2,4 miliarde de lei. (...) L-am găsit blocat la Ministerul Sănătăţii şi am reuşit să lansăm proiectare în 2022. (...) Durează un an de zile proiectarea conform reglementărilor care există pentru spitalele regionale, iar până la sfârşitul acestui an se finalizează licitaţia de construcţie şi construcţia efectivă începe probabil în a doua parte a anului 2023 şi trebuie finalizată în decurs de patru ani, până în 2027", a spus Rafila într-o conferinţă de presă.



El a amintit de termenele de finalizare ale proiectării pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - luna martie, pentru Spitalul Regional Cluj - aprilie-mai, iar pentru cel din Craiova, la care licitaţia pentru proiectare s-a terminat "cel mai târziu" - luna noiembrie-decembrie.



"Construcţia durează patru ani pentru fiecare din aceste trei spitale regionale. (...) Ne dorim să avem cât mai rapid. dacă se poate exact cum a fost planificat până la finalul anului 2027. cele trei spitale funcţionale şi în paralel să lucrăm şi pentru o politică de resurse umane care să asigure toate resursele umane necesare acestor spitale, pentru că altfel... Nu facem construcţii doar de dragul construcţiilor, ci construcţii şi dotări medicale pentru pacienţii din România", a spus Rafila.



În paralel, se lucrează în această lună pentru începerea semnării tuturor contractele pentru cele 27 de obiective incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă de asistenţă medicală spitalicească.

"În paralel, în această lună, începem să semnăm toate contractele pentru cele 27 de obiective incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, mă refer la cele de asistenţă medicală spitalicească. Lista este cunoscută, a fost aprobată de Guvernul României pe baza unor criterii care au fost transparente şi lucrul acesta este în mod evident un pas foarte mare înainte. Contractele de finanţare vor prevedea, după caz, proiectarea şi construcţia. Sunt unii la care proiectul există deja şi practic o să fie doar construcţia sau dotarea acestor unităţi spitaliceşti. Îmi doresc ca a doua parte a anului 2026 să ne găsească cu toate aceste obiective realizate. Depinde foarte mult şi de aplicant ca să aibă succes", a explicat ministrul.