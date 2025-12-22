Ministrul Sănătății anunță consultare publică despre modificări legislative în domeniul medical

Ministrul Sănătății a anunțat că luni a pus astăzi în transparență decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca „prevenția să iasă din zona declarativă și să devină politică publică aplicabilă”.

„Este o continuare firească a mesajelor pe care le-am transmis constant: prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată și posibilitățile de intervenție sunt limitate”, a explicat Rogobete.

În Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA se introduce „profilaxia pre-expunere (PrEP) pentru persoanele neinfectate, dar cu risc de expunere”. Este o măsură de prevenție utilizată la nivel european, cu eficiență dovedită, care reduce semnificativ riscul de infectare și permite intervenția înainte ca boala să apară, potrivit anunțului.

În domeniul sănătății mintale, se formează cadrul pentru intervenție timpurie. „Asigurăm acces la testare rapidă pentru identificarea precoce a consumului de substanțe psihoactive și introducem evaluarea psihologică pentru copiii sub 18 ani. Problemele pot fi identificate la timp, iar îngrijirea medicală devine una preventivă și orientată spre viitor, nu doar una reactivă”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Prin aceeași Hotărâre, se înființează trei programe naționale de sănătate publică cu impact major pe termen lung.

„Programul național de screening pentru cancerul de sân, col uterin și colorectal stabilește, pentru prima dată, un cadru coerent de screening la nivel populațional. Programul național de screening neonatal permite identificarea precoce a unor afecțiuni grave la nou-născuți, înainte de apariția simptomelor clinice ireversibile. Programul național de îngrijiri paliative creează cadrul pentru extinderea serviciilor destinate pacienților cu boli cronice progresive, în stadii avansate sau terminale. Dezvoltăm îngrijiri la domiciliu, în ambulatoriu, în regim de spitalizare de zi și prin echipe mobile, astfel încât îngrijirea să fie continuă, adaptată și centrată pe nevoile reale ale pacientului și ale familiei”, a mai transmis Rogobete.

„Transparența decizională reprezintă un instrument de lucru, nu o simplă formalitate. Așteptăm observații, propuneri și contribuții care să sprijine construirea unor programe funcționale, adaptate realităților noastre. Încrederea se construiește prin fapte. Iar prevenția este una dintre cele mai responsabile forme de grijă față de oameni”, a precizat Alexandru Rogobete.

