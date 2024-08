Alunecare de teren la Cariera Rovinari. Ministrul Energiei a trimis corpul de control

Conform acestuia, alunecarea de teren a dus la avarierea și răsturnarea a două utilaje de mari dimensiuni și la afectarea mecanismului de marș la alte două utilaje.

Ministrul Energiei susține că echipele CEO au efectuat manevre de retragere a utilajelor din direcția alunecării și au asigurat retragerea personalului, garantând supravegherea continuă a zonei afectate.

„Conform informațiilor preliminare, cauza principală a acestui incident este reprezentată de crevasele formate din cauza secetei prelungite, care au slăbit structura solului și au favorizat alunecarea de teren”, scrie Sebastian Burduja pe Facebook.

Ministrul spune că a fost permanent în contact cu conducerea CEO și că siguranța angajaților nu a fost pusă în pericol deloc.

„Pagubele materiale trebuie atent evaluate, iar cei răspunzători trebuie să răspundă. Am trimis deja, din nou, corpul de control pentru demararea unei acțiuni de verificare la fața locului. Totodată, am cerut conducerii companiei ca, până la finalul zilei de azi, să îmi prezinte un diagnostic detaliat al cauzelor incidentului, cine și cum răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat, și un plan de acțiune cu măsurile care se impun. Chiar dacă au existat doar pagube materiale, astfel de situații nu trebuie să se repete”, arată Burduja.

El spune că producția de energie electrică nu va fi afectată deloc, iar producția din Pinoasa va fi afectată doar cu 2500 tone pe zi, dar se va suplini din alte cariere.

„Pe parcursul ultimului an, am promovat mai multe hotărâri de guvern pentru exproprieri și pentru a asigura front de lucru pentru exploatarea lignitului la CEO. Sub nicio formă nu trebuie asumate riscuri atunci când nu există posibilitatea continuării exploatării în condiții de siguranță! Asta am solicitat permanent conducerii CEO și este un imperativ nenegociabil. Totodată, am spus mereu: contăm în continuare pe cărbune la Complexul Energetic Oltenia! Am văzut cat de importantă este producția în bandă atunci când avem consum mai mare (perioada de caniculă). Nu putem scoate din exploatare grupurile pe cărbune fără a pune altceva în loc — pe termen scurt și mediu, grupuri pe gaz, pe termen lung centrale nuclearo-electrice”, adaugă ministrul Energiei.

(sursa: Mediafax)