Fascinanți creatori polonezi la cea de-a cincea ediție a Festivalului de arte performative „News from Polska”

Sub titlul Resisting Bodies, festivalul propune un concept curatorial dedicat corpului uman ca spațiu al rezistenței, transformării și împuternicirii într-o lume cuprinsă de crize pe toate palierele. Această ediție propune publicului din București patru spectacole din Polonia, care provoacă întrebări, îmbie spre moduri de gândire nefamiliare, imaginând și definind multiple forme ale potențialului protestatar al corpului în mișcare. Toate spectacolele sunt subtitrate în română iar biletele vor fi disponibile în curând pe platforma bilet.ro.

Curatoriat de Andreea Andrei, curatoare, manageră culturală și consultantă artistică la CNDB, festivalul pornește de la premisa necesității reafirmării sensului și relevanței dansului contemporan și ale artelor performative, depășind nivelul expresiei artistice și tratând aceste arte ca instrumente de reflecție critică. Spectacolele selecționate explorează din multiple unghiuri fizicalitatea, puterea viscerală a corpului de a contesta și de a se opune normelor represive, formelor de control și de limitare, impunerii oricăror modele comportamentale, estetice sau cinetice. Alături de aceste spectacole reprezentative pentru artele performative poloneze contemporane, organizatorii propun și ateliere dedicate profesioniștilor din lumea dansului, explorând conexiunile dintre alte limbaje artistice și corpul în mișcare, cât și puterea expresivă a improvizației și a dansului intuitiv.

Programul festivalului începe pe data de 5 mai, de la ora 9:00, cu atelierul de dans contemporan Între discipline, condus de Dominika Knapik, actriță, regizoare și coregrafă cu îndelungată experiență în sfera artelor performative, atât în Polonia, cât și în Germania. Accesul la atelier este gratuit, dar numărul de locuri este limitat. Ziua va continua la ora 19:30 cu spectacolul VALESKA VALESKA VALESKA VALESKA, creat tot de Dominika Knapik, recuperând și sărbătorind influența artistei inovatoare Valeska Gert, precursoare a artei performative moderne, recunoscută pentru abordarea sa excentrică, radicală și critică a corpului în context artistic. Spectacolul este o producție Performa Foundation.

Pe data de 7 mai, de la ora 19:30, festivalul continuă cu To bitch or not to bitch, produs, regizat, coregrafiat și interpretat de colectivul artistic Hertz Haus (Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joannna Woźna, Anna Zglenicka). Spectacolul este o provocare aruncată narațiunilor dominante prin care ne definim propria fizicalitate și lentilelor de percepție și de judecată prin care percepem corpul.

Pe 8 mai, de la ora 16:00, va avea loc atelierul Corpuri deschise. Dans intuitiv / Improvizație, condus de Marta Wołowiec și găzduit de spațiul Teatrelli. Marta Wołowiec este performeră, coregrafă, dansatoare și facilitatoare de ateliere de dans, inițiatoarea și curatoarea Krakow Dance Festival. Participarea este gratuită.

Pe 9 mai, de la ora 19:30, CNDB va găzdui spectacolul WoW, conceput, regizat și coregrafiat de Marta Wołowiec, o producție Przestrzenie Sztuki Taniec 2023, Wrocławski Teatr Pantomimy. Spectacolul este o reflecție asupra fenomenului istoric al coreomaniei (cunoscut și ca tarantism, molima dansantă sau Dansul Sfântului Vitus), care s-a produs în principal în Europa continentală între secolele XIV și XVII și în Madagascar în secolul XIX, provocând pusee necontrolate de dans în rândul copiilor și adulților, determinându-i să se miște până când cădeau la pământ, extenuați. Spectacolul vorbește despre nevoia umană de eliberare prin mișcare și dans, în special în contextul unor vremuri dificile.

Ultimul eveniment programat în cadrul festivalului este spectacolul în premieră la București Cezary goes to war, în regia lui Cezary Tomaszewski, cea mai renumită producție a Teatr Komuna Warszawa, unul dintre cele mai importante evenimente teatrale ale anului 2017, cu reprezentații în multe țări și premiat pentru cea mai bună echipă artistică la cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Boska Komedia din Cracovia. Spectacolul, programat pe data de 11 mai de la ora 19:30, este o invitație la deconstrucția tradițiilor, ideologiilor, structurilor de putere, o critică a mândriei și esteticii militare, subliniind natura sa toxică și opresivă. Cezary Tomaszewski este regizor de teatru și coregraf, cunoscut și apreciat pentru producțiile sale iconoclaste de teatru muzical.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Prin programul celei de-a cincea ediții, Festivalul de arte performative News from Polska subliniază așadar faptul că rezistența nu este un fenomen exclusiv politic sau limitat în spațiul ideilor, iar corpul nu este doar un mediu de proiecție a acestor idei, ci un instrument concret și complex, capabil să exprime nemijlocit și visceral opoziția, sfidând constrângerile și normele impuse politic și social.