ANAF avertizează contribuabilii asupra unor noi tentative de înșelăciune prin email

Escrocii utilizează adresa de e-mail info@anaf.io pentru a trimite mesaje înșelătoare care nu provin din partea ANAF.

Potrivit comunicatului oficial, aceste mesaje frauduloase „pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale contribuabililor”.

ANAF reamintește că instituția „interacționează cu contribuabilii fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire” și precizează că „nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale”.

Reprezentanții ANAF recomandă contribuabililor să „ignore și să șteargă mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte și să nu acceseze link-uri sau să nu descarce fișiere din astfel de mesaje”.

(sursa: Mediafax)