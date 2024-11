Anamaria Prodan, mesaj emoționant despre Silviu Prigoană: „Un om minunat, un vizionar”

„Pentru noi, șoc. Toată familia este în șoc. Urma să mergem sâmbătă la el la masă. Era fericit că băi, finul lui, băiețelul meu, joacă golf. Făceam glume că între golf și fotbal trebuie să aleagă golful. M-ați prins într-un moment, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred și n-am putut s-o prind pe Mihaela (n.r. soția lui Silviu Prigoană), nici pe Silviu”, a spus Anamaria Prodan, vizibil afectată de vestea tragică.

În continuare, aceasta a adăugat: „Telefoanele sună ocupat încontinuu. Nu știu nimic. Știu doar că am pierdut un naș sclipitor, bun, incredibil, minunat și că noi am pierdut un om minunat, un om de afaceri sclipitor, un vizionar."

Prodan a detaliat și cum Silviu Prigoană a fost o sursă constantă de inspirație pentru ea, fiind un mentor în afaceri. „Silviu nu vorbea cu nimeni despre afacerile lui, decât cu partenerii lui. De fiecare dată când voiam să fac o afacere, să pornesc într-o afacere, vorbeam cu el ore în șir și îmi spunea pro, contra, ce e bine, ce e rău, dacă să intru, să nu intru. Deci era plin de viață, ceva minunat. Un om cum puțini se nasc.”

Deși încă nu sunt clare circumstanțele morții sale, Anamaria Prodan a menționat că, potrivit celor aflate până la acel moment, „probabil că a făcut infarct și n-a mai putut să înghită”. „Așteptăm să vorbim cu familia, să vedem și noi. Asta am aflat și eu acum că a făcut infarct. Mai mult, nu știu nici eu. Aștept să mă sune Mihaela când termină și să vedem și noi ce s-a întâmplat.”

Anamaria a rememorat, la Antena 3 CNN, momentele plăcute petrecute alături de Silviu Prigoană, menționând o nuntă recentă la care au participat împreună. „La nuntă la Horia Ivanovici, acum câteva săptămâni, am stat toți, am mâncat, am glumit, am făcut poze. După nuntă, mi-a trimis pozele, le-am trimis și eu pe cele făcute de mine. Era mândru pentru gala pe care o fac pe 29 noiembrie. M-a rugat sâmbătă să-i aduc invitațiile, că vine cu toți copiii.”

Prodan a mai spus că spera ca Prigoană să depășească conflictele din trecut și să reînnoiască relațiile cu cei dragi: „Chiar vorbeam și spuneam că poate e timpul să îngropăm toți securea asta a războiului și că viața trebuie să meargă înainte și să uităm de dușmănie și de procese. Doream tare mult ca el și Adriana să poată să se ierte unul pe celălalt și să aibă o relație frumoasă.”

În final, Anamaria Prodan a subliniat caracterul remarcabil al nașului său, afirmând: „Un om care n-a promis o dată cuiva ceva și nu a făcut. Rar am văzut un asemenea om. Cu Silviu n-aveai nevoie de contract, n-aveai nevoie de nimic. Dacă dădeai mâna și spunea „am să fac”, nu treceau câteva ore, nu luni, și tot era rezolvat. Un om care a rezolvat pentru toată lumea orice, mai puțin, probabil, situația asta cu el n-a putut s-o rezolve.”

Pierderea lui Silviu Prigoană este un moment tragic, lăsând o amprentă profundă asupra celor care l-au cunoscut și apreciat.