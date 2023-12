Andreea Marin a implinit 49 de ani! “Echilibrul de azi e prețios pentru mine”

''Sunt Capricorn și, la 49 de ani împliniți astăzi, știu să privesc mereu înainte, să urc și când e greu, să întorc privirea preț de o clipă de la calea mea doar ca să-ți spun, de fiecare dată cu alte cuvinte și fapte, că atunci când depinde de mine, si nu uita, când depinde de tine, nu există nu se poate! Și în cele mai multe momente din viață, nu există scuză sau “nu pot”, căci eu știu că depinde de noi, de voința noastră, de creativitatea minții noastre, de efortul investit în ceea ce vrem să împlinim. Nu am timp și nici dorința să mă plâng prea mult când nu-mi iese ceva, pierd vreme și energie, mai bine le salvez pentru a gândi o altă rezolvare. Știu azi cine sunt, ce sunt în stare să imaginez și să duc la bun sfârșit, știu ce merit și ce îmi doresc de la viață și am învățat să mă prețuiesc, respectându-i și iubindu-i totodată pe cei din jur ce se dovedesc a fi Oameni. Sunt un aluat plămădit din dragoste, dăruire presărată cu sacrificii, bucuria de a atinge cerul cu mâna, dar și din cumpătare și credință. Am valori adânc înrădăcinate de la care nu mă abat, oricât de tentant ar părea să aleg uneori calea mai ușoară. Cine spune că viața e roz? Nu e pentru mine calea ce nu e complicată. Ca să am ce descurca, mie mi-a fost rezervat un labirint întortocheat. Pe care îl parcurg negreșit, până la capăt. Nu există nu se poate!'', a fost mesajul scris de Andreea Marin pe pagina personală de socializare.