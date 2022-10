ANPC a aplicat amenzi de circa 5,5 milioane de lei in magazinele Mega Image

„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfășoară, de la începutul lunii octombrie, o amplă serie de verificări la magazinele unuia dintre cele mai importante lanțuri de retail din România, Mega Image. Acțiunile fac parte dintr-o tematică națională de control, care le urmează pe cele dedicate, de-a lungul anului, lanțurilor de magazine Lidl - unde au fost controlate 265 de locații, din peste 300, la noi în țară - și Penny - cu 256 de locații, din 306 existente în România. Până în acest moment, în perioada 7-19 octombrie 2022, comisarii ANPC au controlat 305 magazine, din peste 800 deținute de Mega Image, în România, la care se adaugă și unul dintre depozitele lanțului, din județul Ilfov”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate amenzi contravenționale în cuantum de circa 5,5 milioane lei, a fost decisă oprirea definitivă de la comercializare a unor produse alimentare neconforme în valoare de aproximativ 170.000 lei, oprirea temporară de la comercializare pentru produse alimentare în valoare de 175.000 lei. De asemenea, inspectorii ANPC au propus închiderea temporară a unității pe o perioadă de cel mult 6 luni pentru 12 locații și închiderea temporară a unității pe o perioadă cuprinsă între 6-12 luni pentru 20 locații.

„Impactul social în viața consumatorilor, pe care îl are fiecare dintre marile lanțuri de magazine, ține, bineînțeles, de dimensiunea rețelei acestora. Pentru a putea stabili dacă ne confruntăm sau nu cu o practică generalizată, am hotărât să verificăm cel puțin două treimi dintre punctele de lucru la nivelul fiecărui operator economic. Nu înțeleg ce înseamnă obișnuit sau neobișnuit, atunci când se face referire la numărul acțiunilor de control. Deja două dintre lanțurile comerciale verificate se arată a fi mai tare vătămate de numărul acțiunilor decât de abateriile depistate. Nu există nicio restricție legală legată de numărul controalelor. Mai mult, au fost verificate și depozitele acestor operatori economici unde, de asemenea, au fost depistate nereguli. Am prefera ca cei sancționați să înțeleagă să pună produse de calitate la dispoziția consumatorilor, în locul celor neconforme, plecând de la legumele și fructele comercializate, până la produsele congelate cu prea multă gheață, comerciaizate la preț de produs normal. Sunt convins că fiecare dintre consumatori înțelege că ceea ce facem este numai în interesul acestora, iar numărul mic al operatorilor economici în raport cu milioanele de cetățeni arată că așa trebuie să procedăm”, spune Horia Constantinescu, președintele ANPC.

Printre cele mai importante abateri de la lege constatate de comisarii ANPC, s-au numărat comercializarea de legume și fructe cu modificări organoleptice sau cu deficiențe de calibru, comercializarea unor produse alimentare cu modificări organoleptice, utilizarea unor vitrine sau lăzi frigorifice neigienizate sau deteriorate cu rugină, insecte moarte, vopsea exfoliată, acumulări de apă și reziduuri, praf și grăsime sau cu strat gros de gheață, cu chedere neigienizate cu strat evident de impurități, praf și resturi alimentare sau rupte și lipite cu bandă adezivă, cu geamul crăpat sau cu balamale și șuruburi ruginite.

(sursa: Mediafax)